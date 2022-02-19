ياسمين صبري داخل طائرة والجمهور: قمر ومنورة جورجينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ياسمين في الصورة من داخل "طائرة".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "يا عسل أنت، معجونة من ملبن وعسل، تجنن وعفوية، من يوم ما ظهرتي وعاملm قلق وخوف للحلوين، منورة جورجينا، حبيبتي، الله يحفظك، قمر".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وتتعاون الفنانة ياسمين صبري، مع السيناريست أيمن وتار، في فيلمها "شغل عصابات"، أولى بطولاتها المطلقة في السينما.