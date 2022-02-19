رمضان 2022.. مؤلف "بيت الشدة": كتابته استغرقت عاما كاملا.. وهمي تقديم المواطن الحقيقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث المؤلف ناجي عبدالله، عن تجربته في كتابة مسلسل"بيت الشدة" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022، والذي انطلق تصوير أولى مشاهده مؤخرا بالحي الشعبي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال عبدالله، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بدأت كتابة في المسلسل منذ عام، وكانت نتاج كذا حاجة وأكثر من هدف لتحقيقه".

وأضاف: "عملي في الرقابة لمدة 11 سنة، وكنت مدير إدارة الأفلام العربي لمدة 4 سنوات.. خلاني أشوف أعمال كثيرة، بتقدم المواطن المصري والحارة المصرية بشكل سيئ، وكان هم من الهموم إن إحنا نعمل تجربة درامية تقدم المواطن المصري الحقيقي".

يقوم ببطولة مسلسل "بيت الشدة" النجمين وفاء عامر وأحمد وفيق، والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022، ويشاركهما البطولة النجوم: إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، وعدد من الفنانين، ومنتج فني عوض ماهر، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.