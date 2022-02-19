أصالة نصري تهنئ الكويت بعيدها الوطني: حفظ الله شيوخها وشعبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرصت النجمة السورية أصالة نصري، على الاحتفال بالعيد الوطني الكويتي، والذي يُحتفل به في 25 فبراير من كل عام.

ونشرت أصالة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" مقطع من أغنية "بنت السما" التي أهدتها إلى الكويت، وعلّقت: "كل سنة والكويت الأصالة والحضارة الحاضنة الآمنة بخير وبتقدّم دائم وأمان واستقرار".

أضافت: "حفظ الله شيوخها الطيّبين، وشعبها المثقف الرّاقي، وكلّ منّ اختارها سكن ووطن، كلّ عام وكويتنا الحبيبة بألف خير".

أغنية أصالة نصري "بنت السما" أهدتها للشعب الكويتي بمناسبة اليوم الوطني، وهي من كلمات فيصل الفيلكاوي، ألحان راكان، وتوزيع براك المطوع.

وطرحت الفنانة أصالة نصري، قبل أيام، أغنيتها الجديدة "تقول تبغاني"، عبر موقع "يوتيوب"، من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان بندر سعد، وتوزيع عصام الشرايطي.