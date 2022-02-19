"سلام يا راجل".. كيف علّقت سمية الخشاب على واقعة "عروسي الإسماعيلية"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّقت الفنانة سمية الخشاب، على تداول مقطع فيديو لعروسين في محافظة الإسماعيلية، ظهر فيه ما بدا وكأنه مشاجرة بين العروسين وأسرتهما، واعتداء العريس على عروسه في يوم الزفاف.

وكتبت الخشاب عبر حسابها بموقع "تويتر": "أنا زهقت أوي.. مجتمع ذكوري بحت وإهانة المرأة بقت حاجة عادية، ويمكن تكون حق مكتسب كمان للراجل وإحنا مش واخدين بالنا.. والمفروض أنها تسكت وتداري وتعدي عشان كلام الناس والفضايح والمجتمع اللي مبيسبش حد في حاله والذي منه، الفاتحة علة الجهل والتخلف واللا إنسانية".

أضافت: "المفروض يبقى في مادة تتدرس في المدارس والجامعات خصوصا للبنات اسمها (كيفية الدفاع عن النفس)، وتكون بتعلم الناس وخصوصا البنات إزاي يدافعوا عن نفسهم قدام الحيوانات البشرية اللي كترو أوي اليومين دول".

تابعت: "أي راجل همجي جاهل لازم يعرف أنه احترامه للأنثى من احترامه لنفسه، يا إما بقى يروح يعيش مع الحيوانات ويطبق قانون الغابة، وساعتها يبقى على الرجولة والإنسانية السلام.. سلام يا راجل".

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وذلك في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".