“الرجل بطبعه حامي وحمش وعلى المرأة ان تحتوي”.. ياسمين عز تثير الجدل بتعليقها على واقعة عروسين الاسماعيلية

كتب امير فتحي في السبت 19 فبراير 2022 09:57 صباحاً - أثارت الإعلامية المصرية ياسمين عز الجدل بعد تعليقها على واقعة عروسين الإسماعلية، والتي تعرضت خلال للضرب من زوجها قبل حفل الزفاف، ثم عادت له كأن شيئا لم يحدث.

قالت «ياسمين» خلال تقديم برنامجها «كلام الناس» الذي يذاع على شاشة mbc مصر: «لو كل واحدة جوزها قالها كلمة أو خطبها خبطة اتطلقت، فستات مصر كلها هتقعد في بيوتها، الراجل طبعه حامي وحمش ومراته دورها إنها تحتويه».

وأضافت: «هي احتوت الموقف واحتوت جوزها وراجلها، مش هتبوظ فراحها وقصة حبهم عشان فيديو مدته دقائق، أكيد عنده رصيد عند عروسته خلاها تغفرله«.

وتابعت: «ضل راجل ولا ضل حيطة، سعادة المرأة في وجود الرجل، زمان كانوا ديما بيقولي سي قبل الاسم، معناها سيدي وتاج راسي، جربي قوليله يا سيدي ويا تاج راسي وشوفيه هيشيلك في عينه ازاي».

وأكملت: ««بلاش نسخن الدنيا ونقول للعروسة اعملي، ده الخلق بأخلاق وطالما اأنا راضي وهو راضي يبقى ملكوش دعوة، العروسة بنت أصول وبنت عيله والعريس أكيد بيحبها حب كبير جدا».