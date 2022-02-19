ممثل مصري يعتذر عن فيلم “الملحد” لـ ابراهيم عيسى: “مقبلش ابدا اكون أداة للحرب ضد ديني”!

كتب امير فتحي في السبت 19 فبراير 2022 08:43 صباحاً - أعلن الفنان المصري مصطفى درويش، اعتذاره عن فيلم «الملحد»، مهاجما مؤلف العمل الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى الذي اتهمه بشن حرب ممنهجة ضد الدين الاسلامي.

وقال «درويش»، في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:«قررت أنا مصطفى درويش مقاطعة أي برنامج لـ إبراهيم عيسى، والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه 4 أيام بسبب إن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى لأن واضح إن الحرب دي ممنهجة، وأنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون إيه، آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل مش هاكمل في القرف ده».

يذكر أن عيسى كان قد تعرض مؤخرا لهجوم حاد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها خلال برنامجه الثلاثاء الماضي، وفجّرت غضباً واسعاً في الأوساط المصرية واتهمه كثيرون على إثرها بالتجديف والإساءة للدين.

فيلم «الملحد» تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل، وبطولة النجوم: أحمد حاتم، حسين فهمي، محمود حميدة، شيرين رضا، صابرين، نجلاء بدر، تارا عماد، أحمد السلكاوي وغيرهم.