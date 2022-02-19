لمن قالت شمس الكويتية: “ياولاد شحيبر”؟

كتب امير فتحي في السبت 19 فبراير 2022 08:43 صباحاً - علقت الفنانة شمس الكويتية مرة جديدة على تداول الانباء حول اعتدائها على احد الاشخاص بعد انتشار فيديو صامت لها ظهرت فيه وكأنها تحاول ضرب احدهم.

وكان هجوم شمس هذه المرة على موقع “روسيا اليوم” حيث كتبت “نابليون بونابارت ساب المماليك والجيوش وقعد يمضي على الاطباق بصوت عادل امام”.

وتابعت “يعني القناة الروسية سايبة الحرب واوكرانيا والخراب الي يخرب بيوتكم وجالسين تدورون اخبار خايسة ياولاد شحيبر”.

كما هاجمت شمس موقع قناة “ام تي في” اللبنانية الذي نقل نفس الخبر وعلقت كاتبة: “لما يكون كاتب الخبر جنس عاشر مسخوط وهرموناته ملخبطه وماخذ 5 جرعات تطعيم اثيوبي”.