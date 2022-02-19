رمضان 2022.. أول صورة من كواليس "شغل عالي" لفيفي عبده وشيرين رضا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف المخرج مرقس عادل، عن أول صورة من كواليس مسلسل "شغل عالي" المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2022.

الصورة التي نشرها "مرقس" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يتوسط بطلتي المسلسل فيفي عبده وشيرين رضا.

وعلّق مرقس: "شغل عالي.. رمضان 2022".

وتخوض الفنانتان فيفي عبده وشيرين رضا سباق مسلسلات رمضان 2022 بمسلسل "شغل عالي"، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

المسلسل يشارك في بطولته النجوم: توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وكريم سرور وغيرهم.