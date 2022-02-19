شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أفلام من مصر وأوغندا والسودان بالقسم الرسمى خارج المسابقة بالأقصر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 6 أفلام لعرضها ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة فى القسم الرسمى خارج المسابقة من عدة دول منها مصر والسودان وأوغندا وبوركينا فاسو، وتضم قائمة تلك الأفلام كلا من : فيلم " Tourouni les teresses " للمخرج Soungalo Nimi من بوركينا فاسو ، وفيلم " ابنتي " للمخرج مازن لطفي من مصر ، والفيلم السوداني " طوبي لهن " ، وفيلم " Nile Crocodile " للمخرج نبيل الشاذلي من مصر ، وفيلم " Stain " من أوغندا ، وفيلم " Kony: Order from Above " للمخرج T. Steve Ayeny من أوغندا أيضا .

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كان قد أعلن تفاصيل دورته الجديدة فى مؤتمر صحفى بحضور الممثل محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والنجم حسين فهمى أحد مكرمى الدورة الـ11 التى يكرم فيها أيضا النجم المصرى عمرو سعد والمخرج التونسى فريد بوغدير والمخرجة أبولين تراورى والفنانة الجزائرية بيونه.

والدورة الجديدة مهداة لروح هدى سلطان ومحمود مرسى والمغربى محمد إسماعيل وتحمل اسم المخرج الراحل جبريل مامبيتى، ويتنافس فيها 45 فيلما فى أربع مسابقات من 35 دولة، وتضم لجان التحكيم صناع السينما من مختلف التخصصات والبلدان ومنهم النجم جيمي جان لوي والمخرج رشيد مشهراوي والمنتجة درة بوشوشة والفنانة غالية بن علي والمخرج موسي توريه والفنان أحمد مجدى وآخرين فى كل المسابقات.