شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمير المصرى ومحمود البزاوى وشريف خير الله من كواليس "الاختيار 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور كل من الفنان محمود البزاوي، وشريف خير الله، وأمير المصري، مشاهدهم فى مسلسل "الاختيار 3"، وظهر الثلاثي في إحدى الصور من كواليس المسلسل، المقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2022.

"الاختيار 3" هو الجزء الثالث من العمل الذى يبرز قصص أبطال وشهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية، وما يواجهونه من عمليات إرهابية، منذ ثورة 30 يوليو حتى الآن.

ويذكر أن مسلسل "الاختيار 2"، تم عرضه في الموسم الرمضاني السابق 2021، وحقق نجاحًا كبيرًا، ودارت أحداثه حول استعراض بعض بطولات رجال الشرطة المصرية، وبعض العمليات التي شاركت بها منذ عام 2013، وهو من بطولة «كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أحمد حلاوة، هادي الجيار وأسماء أبو اليزيد".