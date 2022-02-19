شكرا لقرائتكم خبر عن دياب عن "التمثيل": خوفت من التجربة وكنت حاسس إنى مش هعرف أمثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجمان خالد عجاج ومحمد دياب ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، فى حلقتين من جزئين، الأولى كانت أمس الخميس، والثانية اليوم الجمعة.

وخلال الحلقة تحدث دياب عن خوضه تجربة التمثيل، وقال: "كنت خايف من تجربة التمثيل وحاسس إنى مش هعرف أمثل، وأول من حمسنى للتمثيل الفنان محمد لطفى كان من أوائل الناس اللى كانت عايزانى أمثل".

وكشف النجم أمير كرارة أنه شاهد دياب فى مسلسل "ساحرة الجنوب"، وقال: "شوفت حد بيمثل حلو قوي مصدقتش إنه دياب، لأنه كان ممثل تقيل مش أول مرة يمثل".

وعن حياته فى المنزل قال دياب: "بضرب وأنا نايم وفى مرة صحيت قبل ما أحط صباعى فى عين مراتى.. وبغنى أغانى كئيبة فى البيت، خاصة لرضا البحراوى".