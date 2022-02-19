شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: وحيد حامد كان مهموم بالبلد من قلبه كمصري أصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة يسرا، إن وحيد حامد كان كاتب ومفكر وإنسان لن يتكرر، فكان عندما يكون مهموما بأي أمر يخص البلد، كان مهموما من قلبه كمصري أصيل، وليس كمفكر فقط، كان يخاف على مصر.

وأضاف خلال برنامج "الدوم" المذاع على قناة "on": "وحيد حامد كان بيخاف على مصر ومهموم بهمها".

ومسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية والتي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

وعلى سبيل المثال تضم اللجنة في مجال التمثيل النجمة الكبيرة يسرا، والسيناريست والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.

يعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساء على قناة أون وهو انتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب.