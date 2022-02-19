شكرا لقرائتكم خبر عن ابن خالد عجاج يفاجئه فى استوديو "سهرانين".. والأب: الفن مفيهوش وسايط (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجمان خالد عجاج ومحمد دياب ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، فى حلقتين من جزئين، الأولى كانت أمس الخميس، والثانية اليوم الجمعة.

وخلال الحلقة فاجأ أمير كرارة خالد عجاج بوجود ابنه المطرب أحمد خالد عجاج فى الاستوديو، والذى قدم أغنية بصوته على مسرح البرنامج، وكشف عن علاقته بالغناء قائلا: "بعمل حفلات فى المدرسة والجامعة من زمان، وبحب بهاء سلطان وفضل شاكر ودياب وتامر حسنى، كل واحد بحب فيه حتة".

من جانبه علق خالد عجاج على اتجاه ابنه للغناء: "الفن مفيهوش وسايط، ساعدت ابنى صحيح، لكن حب الناس ده اللى منقدرش نضمنه ومفيهوش واسطة، بديله نصايح وأشاورله من بعيد بس".

المطرب أحمد خالد عجاج

خالد عجاج وابنه