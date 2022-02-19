الارشيف / فن ومشاهير

ابن خالد عجاج يفاجئه فى استوديو "سهرانين".. والأب: الفن مفيهوش وسايط (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن ابن خالد عجاج يفاجئه فى استوديو "سهرانين".. والأب: الفن مفيهوش وسايط (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجمان خالد عجاج ومحمد دياب ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، فى حلقتين من جزئين، الأولى كانت أمس الخميس، والثانية اليوم الجمعة.

 

 

وخلال الحلقة فاجأ أمير كرارة خالد عجاج بوجود ابنه المطرب أحمد خالد عجاج فى الاستوديو، والذى قدم أغنية بصوته على مسرح البرنامج، وكشف عن علاقته بالغناء قائلا: "بعمل حفلات فى المدرسة والجامعة من زمان، وبحب بهاء سلطان وفضل شاكر ودياب وتامر حسنى، كل واحد بحب فيه حتة".

من جانبه علق خالد عجاج على اتجاه ابنه للغناء: "الفن مفيهوش وسايط، ساعدت ابنى صحيح، لكن حب الناس ده اللى منقدرش نضمنه ومفيهوش واسطة، بديله نصايح وأشاورله من بعيد بس".

273932809_1040454473481011_2971774573447516567_n

المطرب أحمد خالد عجاج

274018360_1040454553481003_8258215829908441351_n

خالد عجاج وابنه

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا