شكرا لقرائتكم خبر عن ببتدى من الزيرو.. أول ظهور لابن نادر حمدى مع والديه والهضبة عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت سارة حسنى، زوجة الموزع الموسيقى نادر حمدى، عن صورة جمعت زوجها وطفلهما الرضيع سيف، مع الهضبة عمرو دياب، بعد ولادته بأيام قليلة، وقالت عنها أنه تم التقاطها منذ نحو 3 أشهر.

ونشرت سارة الصورة عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "ببتدى من الزيرو.. وكأنى مشفتش غيره"، وهى الأغنية التى طرحها الهضبة مؤخرا من توزيع زوجها نادر حمدى، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، ميكساج وديجتال ماستر أمير محروس.





ومنذ عدة أيام، احتفل المغنى والموزع الموسيقى نادر حمدى بعيد زواجه الأول، كاشفا عن مدى حبه لزوجته ووالدة ابنه، وذلك من خلال صورة وتعليق على حساب إنستجرام الخاص به، حيث نشر صورة مع زوجته وعلق عليها بـ"عيد زواج سعيد.. أول سنة تعدى علينا مع بعض ربنا يخليكى ليا ومعايا دايمًا يا أم سيف".