شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عجاج يكشف موقفا لن ينساه للراحل محمود عبد العزيز.. ودياب: خوفت أمثل قدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجمان خالد عجاج ومحمد دياب ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، فى حلقتين من جزئين، الأولى كانت أمس الخميس، والثانية اليوم الجمعة.

وخلال الحلقة كشف النجمان خالد عجاج ودياب مواقف لا تنسى للراحل محمود عبد العزيز، فقال "عجاج": "كان عندي مطعم فى المهندسين وكنت بعمل افتتاح وعايز أعزم محمود عبد العزيز، رد عليا بكل تواضع، وجه وجاب معاه فنانين كتير، ومن ساعتها مفيش مناسبة أعملها غير لما يكون معزوم فيها" .

وعن نصائح محمود عبد العزيز له، أضاف حجاج: "فى مرة قال لى اخرج من الحتة اللى أنت فيها دي واشتغل".

من جانبه قال دياب: "اتعرفت على محمود عبد العزيز فى عيد ميلاده عام 2010، بعدها بسنة كان بيحضر مسلسل باب الخلق قال لهم هاتولى دياب، طلبونى قلتلهم مش بعرف أمثل، لكن أصر إنى أمثل وقال لى أنت هتعرف أكتر منى؟! عملت تيست كاميرا وكان عاجبهم قوى، فى النهاية اعتذرت عن الدور عشان مكنش عندى ثقة أمثل قدام محمود عبد العزيز، وزعل منى".