أيتن عامر تخضع لجلسة تصوير جديدة.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

خضعت الفنانة أيتن عامر، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.

ونشرت أيتن، صور الجلسة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، وظهرت خلالها مرتدية ملابس شتوية، وعلّقت: "عتاب مين؟ لأ قفلنا الباب يودعنا.. بناقص".

وتلقت أيتن العديد من التعليقات التي تشيد بإطلالتها، ومن بينها: "أيتن قلبي عامر.. الطعامة والحلاوة وخفت الدم ليها ناسها.. دائما متميزة.. منورة يا تونة" وغيرها.

وفي يناير الماضي، طرحت الفنانة أيتن عامر أولى تجاربها الغنائية من خلال أغنية "بناقص"، بالتعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وصورتها المخرجة بتول عرفة بطريقة الفيديو كليب.

وجاءت تجربة أغنية "بناقص" بمثابة الحلم الذي تحقق لأيتن بعد سنوات عديدة، إذ سبق وأكدت أن الغناء حلم تأخر 18 عاما.