أشهر فنانة تشكيلية من قادرون باختلاف.. قصة نجاح مريم وجيه التي حصدت عشرات الجوائز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حلت مريم وجيه، أشهر فنانة تشكيلية من "قادرون باختلاف"، ضيفة على برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على قناة "dmc".

وقال فايق، إن "مريم" مثلت مصر ورفعت علم الدولة في 50 محفلًا دوليًا وحصدت عشرات الجوائز، كما أنها طالبة بكلية فنون جميلة ومحترفة جرافيك وموهوبة في الرسم التشكيلي، مشيدًا بنجاحها في ذلك وقال موجهًا حديثه إليها: "أنا خطي وحش ومبعرفش أرسم، أنتي أحسن مني ألف مرة".

كما استضاف البرنامج هناء أمين، والدة مريم، والتي قالت إن ابنتها بدأت رحلة النجاح في السباحة ولكنها تعرضت لوعكة صحية لتخوض تجربة التلوين والرسم، مشيرةً إلى أن "مريم" تأخذ وقتًا في رسم المناظر الطبيعية، ولكنها تتعلم من خلال "يوتيوب" وتأخذ أفكارا بسيطة لتنفيذ الأعمال بسرعة.

شددت على أن ذوي القدرات الخاصة بحاجة إلى ممارسة الموهبة الخاصة بهم بشكل أكبر ولإخراج الطاقة أول بأول، مشيرةً إلى أن "مريم" مميزة ومنظمة في كل حياتها حتى في طريقة ارتداء ملابسها.

"مصر تستطيع" يلقي الضوء على نماذج مصرية تصدرت العالم في مسابقات وتصنيفات دولية داخل الوطن ومن خارجه، ويذاع الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام السابعة مساء.