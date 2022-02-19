منى عبد الغني مع أسد في كواليس تصوير فيلم "الآنسة لارا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة منى عبد الغني، مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم "الآنسة لارا".

الفيديو نشرته "منى" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلاله وهي ممسكة بأسد، وعلّقت: "كواليس أول يوم تصوير من فيلم (الآنسة لارا) إخراج أمير شاكر".

أضافت: "الفيلم بمشاركة مجموعة موهوبة من الشباب، أشرف الحلو، هاجر الشرنوبي، أحمد سلطان، وسعدت جدا بمشاركة الفنانين الكبار علاء زينهم ومحمد الصاوي والممثلة الشابة رحاب حسين".

وتقدم الفنانة منى عبد الغني برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، مع هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، على قناة "CBC" من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

يذكر أن آخر أعمال منى عبد الغني المسلسل الإذاعي "حزام ناشف" مع الفنان محمد هنيدي، في رمضان 2021.