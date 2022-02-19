شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامى: اشتغلت ديلفرى فى أمريكا بأجر 600 دولار أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد الشامى خلال استضافة فريق واما مع الفنان أحمد فهمى في برنامج "أحلى كلام" الذى يذاع على قناة الحياة، إنه قبل دخوله مجال المزيكا كان يعمل ديلفرى في أمريكا مقابل أجر 600 دولار في الأسبوع الواحد، حيث كان ينتقل من مكان إلى مكان آخر.

وأكد الفنان محمد نور أن فريق واما في البداية كان يحمل عدة أسامى منها "المشاكسين"، مضيفا: "كان مكون من أنا وأحمد فهمى وعمرو مصطفى فقط".





وطرح فريق "واما" أحدث أعماله الغنائية بعنوان "نجمة معدية" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما.

وكان فريق "واما" طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان "الصيف ابتدى" والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيها مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامى جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.

كما سبق وأهدى فريق "واما" الغنائى أبطال قناة السويس أغنية جديدة لهم، وذلك بعد إعادة الملاحة بقناة السويس وتعويم السفينة الجانحة، والأغنية من كلمات محمد جمعة وألحان محمد نور وتوزيع نادر حمدى.