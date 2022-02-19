شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عجاج: كنت مرشحا لدور أحمد السقا فى "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجمان خالد عجاج ومحمد دياب ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، فى حلقتين من جزئين، الأولى كانت أمس الخميس، والثانية اليوم الجمعة.





وخلال الحلقة كشف خالد عجاج عن ترشحه لفيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" فى دور أحمد السقا، وقال: "كنت مرشحا لصعيدى فى الجامعة الأمريكية فى دور أحمد السقا، كلمنى الأستاذ جمال العدل، وفرحت جدا، رحت لنصر محروس وحكيت له وكان مضايق جدا، وقال لى: الفيلم بتاع محمد هنيدى وأنت دور تانى، والموضوع فشل فى الآخر".

وخلال الحلقة قدم خالد عجاج ودياب العديد من الأغنيات سويا على مسرح البرنامج من أبرزها "وحشتنى" و"أكدب عليك" كما غنى عجاج أغنية الست دي أمى.