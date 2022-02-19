شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم تمساح النيل: وعدت "أبو هيف" في المستشفى وعد شرف بإخراج الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نبيل الشاذلي مخرج فيلم تمساح النيل، إن المواد المستخدمة في صناعة الفيلم، متاحة ولكنها كانت باهظة الثمن، ووصل سعر الدقيقة بها لـ 3000 دولار، مشيرا إلى أنه إذا رغب في الحصول عليها، قد تصل التكلفة لـ 300 ألف دولار.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج معكم، الذي يذاع على قناة "cbc": "تمر الأيام والسنوات، وكنت أرغب في إخراج الفيلم قبل وفاة السباح العالمي عبد اللطيف أبو هيف، وعندما زرته بالمستشفى قلت له أعدك وعد شرف إنني سأنجز الفيلم".

وتابع نبيل الشاذلي مخرج فيلم تمساح النيل: "احترت ماذا أفعل حتى تواصلت مع ناصر أبو هيف نجله، قال لي إنه نزل في بدروم المنزل، فوجد صندوق به أفلام 8 ملي، وهو لا يعلم ما بها، قلت له أنا قادم فورا، حصلت على الأفلام، فوجدت بها المسابقات التي شارك بها أبو هيف، وأنا حضرت له سبق سباحة من قبل".