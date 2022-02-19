شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تهنئ الكويت بعيدها الوطنى: حفظ الله شعبها الطيب الراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة السورية أصالة نصرى، بالعيد الوطنى الكويتى، مهنئة دولة الكويت وشعبها بهذه المناسبة، مشيرة إلى أن الكويت هى الأصالة والحضارة الحاضنة الآمنة، متمنية لهم الخير والتقدّم الدائم والأمان والاستقرار.

ونشرت أصالة، عبر حسابها على انستجرام، مقطع من أغنية "بنت السما" التى طرحتها العام الماضى وأهدتها إلى الكويت والكويتيين، صحبتها بتعليق: "كلّ سنة والكويت الأصالة والحضارة الحاضنة الآمنة بخير وبتقدّم دائم وأمان واستقرار، حفظ الله شيوخها الطيّبين وشعبها المثقف الرّاقى وكلّ منّ اختارها سكن ووطن، كلّ عام وكويتنا الحبيبة بألف خير".

أغنية بنت السما، طرحتها أصالة العام الماضى 2021 وأهدتها للشعب الكويت بمناسبة اليوم الوطنى، وهى من كلمات فيصل الفيلكاوى، ألحان راكان، توزيع براك المطوع.



أصالة

من ناحية أخرى، تحيى النجمة أصالة حفل غنائى بالرياض يوم 22 فبراير الجارى، بمناسبة يوم التأسيس السعودى، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة ومنها "بنت أكابر" و"قد الحروف" و"منازل" و"خانة الذكريات" وغيرها من الأغانى التى يحبها جمهورها.