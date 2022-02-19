شكرا لقرائتكم خبر عن مؤرخ موسيقي: جمعت الملحنين والمؤلفين والعازفين المصريين في موسوعة كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور زين نصار، المؤرخ والناقد الموسيقي الكبير، إنه في عام 1977 اكتشف عدم وجود تاريخ موسيقي مكتوب ومسجل في مصر، وقبل ذلك كانت توجد 4 كتب فقط تدون هذا الأمر، لافتا إلى أنه وفي تلك الفترة كان يقوم بتقديم برنامجه إذاعي في نفس العام، وبسبب وجود فراغ في هذا القطاع قام باستضافه كبار الفنانين وقام بالتسجيل معهم.

وأضاف «نصار» خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويذاع على قناة CBC، أنه وبعد إنجازه لتلك الحوارات الإذاعية جمعها في كتاب واحد في شكل موسوعة، وتم ترتيب الملحنين في الموسوعة وفق تاريخ الميلاد وليس الاسم: «مليش دخل أبوه سماه إيه، أنا ليا دخل ربنا جابه أمتي في الدنيا ولما وعي مين كان قبله ومين كان بعده».

وأوضح أن الجزء الأول من الموسوعة، احتوت على الملحنين، والجزء الثاني به المؤلفين والعازفين وقائد الفرق العربي والسيمفوني والمطربين والمطربات والنقاد، «مصر في 150 سنة اللي ربنا قدرني عليه عملته وسجلته عنهم، وأغلب الحاجات كنت جايبها من جمعية المؤلفين والمحلنين ومن أعمال الناس نفسها».

وواصل: «مع الشيخ سيد مكاوي بعد ما خلصنا الحواديت قولتله يا شيخ سيد مينفعش أبقي معاك ومسألكش عملت الليلة الكبيرة أزاي، وسكت ثواني وقالي يا دكتور هذا خلاصه ما خرجت بيه أنا من حضوري لليالي الكبيرة في الموالد، مع الكلمات العبقرية مع صلاح جاهين شوفنا هذا العرض اللي كل الناس بتحبه وعايش لحد النهاردة».