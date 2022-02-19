شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يكشف تفاصيل تقديمه ديو "سهرانين" مع حمادة مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة كواليس أغنية "سهرانين" التى يتعاون خلالها مع المطرب حمادة مجدى، قائلا فى تصريحات لـ"الخليج 365"، حمادة صوته مميز ومطرب شاطر ولما عرض عليا الأغنية وافقت لأنها تدور فكرتها عن السهر، وهى أغنية اجتماعية وإيقاعها سريع، كما أن الأغنية تحتوى على أكثر من إفيه، متمنيًا نجاحها مع الجمهور .

وطرح مؤخرا المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة أغنيته الجديدة "عايز فلوس"، التى يشاركه فيها بالغناء المطرب الشعبى حمزة الصغير، والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، داخل استوديو مصر، من كلمات إسلام المصرى، ولحن حمزة الصغير، وتوزيع ساسو، وإنتاج سلطان الشن، وإخراج أشرف رمضان.

وأعرب المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة ، لـ"الخليج 365"، عن سعادته بالأغنية، موضحا أن كلمات ولحن الأغنية جذبونى للمشاركة فى تقديمها، وأنا أحب تقديم ديو من حين لأخر مع مطرب من شباب الساحة الغنائية.

كان نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة قد انضم إلى فريق عمل مسلسل "ولاد الهلالية"، مع النجمين حسين فهمى ومصطفى فهمى، حيث يشارك بالتمثيل والغناء فى المسلسل، وأعرب النجم عن سعادته بالعمل فى هذا المسلسل بجوار نجمين كبار مثل حسين ومصطفى فهمى.