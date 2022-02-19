شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الأفلام المشاركة بالدورة الـ 23 لمهرجان الإسماعيلية بمؤتمر صحفى نهاية فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المخرج "سعد هنداوي" رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة الإعلان عن كافة تفاصيل الأفلام المقرر مشاركتها بالدورة ال 23 للمهرجان والمقرر إقامته فى الفترة من 17 حتى 23 مارس المقبل، وذلك من خلال مؤتمر صحفى يعقد نهاية فبراير الحالي.

و قد صرح هنداوى أنه جارى حاليآ التواصل مع كافة صناع الأفلام الذين تم اختيار أفلامهم للمشاركة فى الدورة ال 23، على أن يتم إعلانها مع كافة تفاصيل الدورة من خلال المؤتمر الصحفى للمهرجان، والذى سيعلن خلال الأيام المقبلة عن موعد إقامته.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأول المهرجانات العربية التى تتخصص فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته فى عام 1991 .