شكرا لقرائتكم خبر عن آدم مكاى مخرج Don’t Look Up أثناء الاحتفال بنجمة فى ممر هوليود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلى ميل خلال تقرير عن تكريم المخرج آدم مكاي بنجمة في ممر المشاهير في هوليوود، وذلك بعد سلسلة من الأعمال الناجحة آخرها أحدث أفلامه الذى يقوم ببطولته كل من الثنائى ليوناردو دي كابريو وجينيفر لورانس وهو Don't Look Up.



ادم مكاى

وظهر مكاي وهو فى قمة السعادة أثناء إزاحة الستار عن تكريمه وحضور زملائه تلك المناسبة، التى حظت بتفاعل كبير من جانب الحضور.



مكاى

على جانب آخر سبق وكشف آدم مكاي مخرج فيلم نتفليكس Don’t Look Up من خلال حديثه لجريدة الجارديان، عن أن النجم ليوناردو دي كابريو كان لديه اعتراض علي ظهور النجمة ميريل ستريب عارية في آخر مشهد من الفيلم، وذلك علي الرغم من أن مريل نفسها لم يكن لديها أي تخوف أو اعتراض علي الظهور بهذا الشكل في نهاية الفيلم.

وأضاف مكاي، أن ميريل لا تعرف الخوف، لكن ليو لم يكن يحب أن يري ميريل عارية في المشهد، وأن ليو قال له: "هل تحتاج حقًا إلى إظهار ذلك؟" فقلت: "إنها الرئيس أورليان وليست ميريل ستريب".

فيلم "Don’t Look Up" من تأليف وإخراج المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار آدم مكاي، وبدأ تصويره خلال العام الماضي، أي قبل عام تقريبًا من حمل بطلته النجمة جينيفر لورانس التي كشفت رسميًا عن حملها بطفلها الأول من زوجها كوك ماروني.