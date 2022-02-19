خالد عجاج يكشف مفاجأة: كنت مرشحا لهذا الدور بـ"صعيدي في الجامعة الأمريكية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان خالد عجاج، أنه كان مرشحا لدور "علي" والذي قدّمه النجم أحمد السقا في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998.

وقال عجاج، خلال حواره ببرنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة عبر قناة ON: "كنت هعمل دور أحمد السقا في صعيدي في الجامعة الأمريكية، تحية لأحمد السقا".

أضاف: "أيامها الله يرحمه الأستاذ سامي العدل، والمنتج محمد العدل، كلموني، كنت في الوقت ده ظاهر جدا، قالولي تعالى في دور حلو أوي مع محمد هنيدي في فيلم جديد، وفعلا روحت وقابلتهم في المكتب وشرحولي الدور، وفرحت جدا بالقصة، ولكن لما روحت لنصر محروس وحكيتله الموضوع، لقيت نصر مضايق من الحكاية، حبًا فيّا، لكن الرؤية خابت شوية".

تابع: "لقيت نصر بيقولي بقولك إيه يا عم خالد هو الفيلم اسمه إيه؟ قولتله اسم الفيلم، قالي ومين الصعيدي؟ قولتله محمد هنيدي، قالي يبقى أنت دور تاني والفيلم بتاع هنيدي، طبعا أنا مكنش فارق معايا القصة، والموضوع فشل رغم إني كنت عايز أشارك، وده نصيب".

"صعيدي في الجامعة الأمريكية" من ﺇﺧﺮاﺝ سعيد حامد وﺗﺄﻟﻴﻒ مدحت العدل، وبطولة النجوم: محمد هنيدي، منى زكي، أحمد السقا، طارق لطفي، هاني رمزي، وغادة عادل وغيرهم.