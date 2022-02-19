مصطفى درويش يعتذر عن "الملحد" لإبراهيم عيسى: "مقبلش أكون أداة في الحرب ضد ديني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الفنان مصطفى درويش، الاعتذار عن استكمال مشاهده في فيلم "الملحد"، بسبب أن مؤلف العمل هو الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى.

وكتب درويش، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "قررت أنا مصطفى درويش مقاطعة أي برنامج لإبراهيم عيسى.. والاعتذار عن فيلم (الملحد) اللي صورت فيه أربعة أيام بسبب أن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى".

أضاف كاشفا السبب: "واضح أن الحرب دي ممنهجة، وأنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون إيه، آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل، مش هكمل في القرف ده".

فيلم "الملحد" من إنتاج السبكي فيلم للإنتاج الفني والتوزيع (أحمد السبكي)، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل، وبطولة النجوم: أحمد حاتم، حسين فهمي، محمود حميدة، شيرين رضا، صابرين، نجلاء بدر، تارا عماد، وأحمد السلكاوي وغيرهم.