فيديو| بكاء متسابقة على مسرح "الدوم".. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بكت المتسابقة "يارا" من محافظة الإسكندرية، على مسرح برنامج "الدوم" المعروض على قناة ON.

"يارا" غنّت "تمر حنة" للراحلة فايزة أحمد من كلمات جليل البنداري وألحان محمد الموجي.

عقب انتهاء "يارا" منحها الكابو حميد الشاعري صوته، بينما رفضها الشاعر أمير طعيمة، وحسم صعودها للجولة التالية الملحن عمرو مصطفى حيث منحها صوته.

"يارا" بعدما أنقذها عمرو مصطفى بكت على مسرح "الدوم"، وعلّق أمير طعيمة قائلا: "متعيطيش خلاص أهو.. أنتي في الأمان دلوقتي".

يذكر أن برنامج "الدوم" من تقديم نهى درويش ويوسف عثمان، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".