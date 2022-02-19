أسماء أبو اليزيد أمام البحر وآيتن عامر داخل حجرتها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

آيتن عامر

ظهرت الفنانة آيتن عامر، داخل حجرتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساء الورد".

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أسماء ابو اليزيد

ظهرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، أمام البحر في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نرمين ماهر

الفنانة نرمين ماهر، ظهرت داخل سيارتها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

شذى حسون

ظهرت الفنانة شذى حسون، أمام البحر في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تدري لو ما تدري يا أحلى حب بعمري.. أتمنى أضل أنا وياك يا اللي بأنفاسي تجري".

مي الغيطي

الفنانة الشابة مي الغيطي، نشرت صورة لها داخل غرفتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوميات".

ستيفاني صليبا

ظهرت الفنانة ستيفاني صليبا بصحبة صديقاتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وحشتوني يا بنات".

أسما شريف منير

أسما شريف منير، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبًا.. أنا سعيدة اليوم".

عمر السعيد

ظهر الفنان عمر السعيد، داخل إسطبل خيل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "صباح الجمعة".

أحمد جمال سعيد

نشر الفنان أحمد جمال سعيد، أحدث ظهور له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كُن قوياً لأجلك".