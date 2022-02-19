حدث بالفن| خطوبة فنانة وفنان يقرر الزواج وآخر يبيع المشروبات الساخنة على الطريق

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المهمة، ومنها: قائمة مسلسلات رمضان 2022، مي القاضي تحتفل بخطوبتها، طقوس هند صبري لمشاهدة "نتفليكس"، كريم الحسيني يبيع القهوة على الطريق، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

مي القاضي تحتفل بخطوبتها (صور)

احتفلت الفنانة الشابة مي القاضي بخطوبتها، وشاركت جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا من حفل الخطوبة. (التفاصيل من هنا)

طقوس هند صبري لمشاهدة "نتفليكس".. ينسون بالعسل وشوربة عدس

قالت الفنانة هند صبري، إن لديها طقوس خاصة تتبعها عند مشاهدة الأعمال المعروضة على منصة نتفليكس العالمية، والتي بدأت مؤخرًا عرض حلقات مسلسلها "البحث عن علا" إخراج هادي الباجوري. (التفاصيل من هنا)

"أشيك اتنين في مصر".. مي عمر وروبي بالحجاب في أحدث ظهور

شاركت الفنانة مي عمر متابعهيا عدة صور مع الفنانة روبي من مسلسلهما الجديد "رانيا وسكينة" المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2022. (التفاصيل من هنا)

مصطفى درويش: "أنا قررت اتجوز".. وصبري فواز يعلق: "أحسن تستاهل"

أعلن الفنان مصطفى درويش، إنه قرر الإقدام على خطوة الزواج. (التفاصيل من هنا)

رمضان 2022.. أول صورة من كواليس "شغل عالي" لفيفي عبده وشيرين رضا

كشف المخرج مرقس عادل، عن أول صورة من كواليس مسلسل "شغل عالي" المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2022. (التفاصيل من هنا)

طفل "شمس الزناتي".. كريم الحسيني يبيع القهوة على الطريق: "الشغل مش عيب" (فيديو)

أعلن الفنان كريم الحسيني، أن غيابه عن موسم مسلسلات رمضان 2022، دفعه للبحث عن مصدر رزق آخر. (التفاصيل من هنا)

خريطة مسلسلات رمضان 2022.. 30 عملا تتنافس بشكل مبدئي

مسلسلات رمضان 2022 يفصلنا عن عرضها نحو 40 يوما فقط، حيث يحل شهر رمضان 2022، في بداية أبريل 2022، الشهر الذي يشهد هذا العام حلول الموسم الفني الأهم، وهو موسم دراما رمضان 2022، حيث تُعرض فيه الكثير من المسلسلات المهمة بمشاركة كبار نجوم الفن العربي. (التفاصيل من هنا)

سلاح التلميذ.. مي عمر تسخر من صورتها مع روبي والأخيرة تعلق

سخرت الفنانة مي عمر من صورتها مع الفنانة روبي، والتي تم التقاطها من كواليس مسلسل "رانيا وسكينة" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل 2022. (التفاصيل من هنا)

مسلسلات رمضان 2022.. عبير منير تكشف تفاصيل دورها في "بيت الشدة" (فيديو)

تحدثت الفنانة عبير منير، عن تجربتها الدرامية الجديدة بمسلسل "بيت الشدة" المقرر عرضه في مسلسلات رمضان 2022، الذي انطلق تصوير أولى مشاهده مؤخرا بالحي الشعبي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي. (التفاصيل من هنا)

هاني عادل لـ"الخليج 365": لهذا السبب تحمست للمشاركة في "البحث عن علا"

قال الفنان هاني عادل إنه تحمس للمشاركة في بطولة مسلسل "البحث عن علا" الذي تم طرح حلقاته على منصة نتفليكس مؤخرًا، بسبب فريق العمل، إلى جانب تصديقه للشخصية التي يلعبها ضمن الأحداث. (التفاصيل من هنا)