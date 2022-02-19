الدوم.. كيف ردت متسابقة على لميس الحديدي حينما قالت لها "افهمي بلاش تحفظي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

فشلت المتسابقة مارفيل، في تخطي مرحلة مساء اليوم الجمعة من برنامج "الدوم" المعروض عبر قناة on، ولم تُمنح أي صوت من قِبل لجنة التحكيم، المكونة من: الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامية نجوى إبراهيم، والإعلامية جاسمين طه زكي.

"مارفيل" تحدثت بالعربية الفصحى عن التغير المناخي وخطره على العالم.

عقب أداء "مارفيل" قالت لها "إبراهيم": "أنا مش حاسة إن ده شخصك.. بتتكلمي بلهجة بعيدة عن المصرية.. والله ما أقصد.. أنا نفسي كلكم تنجحوا".

بينما قالت "الحديدي" لها: "معلش يا مارفيل.. أنا مش عايزاكي تحفظي.. أنا عايزاكي تفهمي"، وردت المتسابقة قائلة: "أنا فاهمة كويس اللي أنا بقوله"، وعقبت الحديدي: "أيوه بس الأداء كأنك حافظة".

يذكر أن برنامج "الدوم" من تقديم نهى درويش ويوسف عثمان، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".