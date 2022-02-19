لميس الحديدي تفاجئ متسابقة صعيدية في "الدوم" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نجحت المتسابقة لمياء سامي، في تخطي المرحلة الحالية من برنامج "الدوم" بحلقة مساء اليوم الجمعة المعروضة عبر قناة on.

"لمياء" قالت إنها تُشتهر بـ"ذلُة"، حيث أن اسمها الحقيقي هو "الذولال"، ووالدها هو من سماها بهذا الاسم.

"لمياء" من الأقصر، وقدّمت في "الدوم" برنامج "نافذة على الجنوب"، وتحدثت عن المسرح المجتمعي.

وحصدت "لمياء" أصوات الثلاثي أعضاء لجنة التحكيم، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامية نجوى إبراهيم، والإعلامية جاسمين طه زكي.

وقالت لها الحديدي: "ذلُة أنا أوكيه.. أكيد أكيد تمام.. أنا عايزاك تعملي برنامج من الصعيد أكيد.. لو عرفتي تنجحي في المراحل الجاية أنتي مراسلة ليّا من الصعيد".

واستقبلت "لمياء" مفاجأة لميس الحديدي بسعادة كبيرة، قائلة: "شرف ليّا.. شكرا".

يذكر أن برنامج "الدوم" من تقديم نهى درويش ويوسف عثمان، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".