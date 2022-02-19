مسلسلات رمضان 2022.. مدحت تيخا يكشف تفاصيل دوره في "بيت الشدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان مدحت تيخا، عن تجربته الدرامية الجديدة بمسلسل "بيت الشدة" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022، الذي انطلق تصوير أولى مشاهده مؤخرا بالحي الشعبي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال تيخا، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أجسد بالمسلسل شخصية روماني وهو مكوجي الحارة، وهو دور جديد عليا، لم أقدمه في الدراما من قبل، والدور مليئ بالكوميديا والجد، والتراجيديا، ومحدش شافني بالشخصية دي قبل كده في عمل فني".

وأضاف: "المسلسل يحمل طابع اجتماعي وتجربة مهمة ومختلفة في الدراما المصرية، وإن شاء الله تحقق النجاح في رمضان والجمهور يستمتع بها".

يقوم ببطولة مسلسل "بيت الشدة" النجمين وفاء عامر وأحمد وفيق، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2022.

ويشاركهما البطولة النجوم: إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، وعدد من الفنانين، ومنتج فني عوض ماهر، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.