مصطفى درويش: "أنا قررت اتجوز".. وصبري فواز يعلق: "أحسن تستاهل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الفنان مصطفى درويش، إنه قرر الإقدام على خطوة الزواج.

وكتب درويش، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أنا قررت اتجوز".

وعلّق على منشوره عدد من نجوم الفن، وبينهم الفنان صبري فواز وكتب: "أحسن.. تستاهل"، والفنانة سارة نخلة وكتبت: "شر لابد منه.. لازم تجرب عشان تحرم"، والفنانة منة تيسير وكتبت: "الله ألف مليون مبروك" وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى درويش حكاية "ويبقى الأثر" ضمن مسلسل "إلا أنا"، فكرة يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج أحمد يسري، مع النجوم: نجلاء بدر، إيناس كامل، رانيا منصور، محمد التاجي وغيرهم، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبي والإيجابي الذي يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الآمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.