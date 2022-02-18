اليسا ترد على منتقديها: “موتوا بغيظكم”

كتب امير فتحي في الجمعة 18 فبراير 2022 11:58 مساءً - تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا، لانتقادات واسعة في الساعات الأخيرة، على خلفية رفضها لصعود أحد المعجبين إلى المسرح في حفلها الذي أقيم الخميس على متن سفينة ”ستارز أون بورد“، ضمن حفلات ”عيد الحب“، وسط حضور جماهيري واسع.

وكان أحد الجمهور قد صعد على المسرح لتقديم الورود لإليسا، ما أثار غضبها، قبل أن تأخذ منه الورود قائلة: ”ما بقى حدا يطلع على المسرح، هاخدها هالمرة وخلص“.

ووجهت الفنانة ”اللوم لمنظم الحفلات يوسف حرب بسبب سماحه لصعود الجمهور على المسرح“.

وتصدرت المطربة اللبنانية محركات البحث عبر موقع التواصل الاجتماعي لـ ”تويتر“، لتتعرض لانتقادات واسعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروها ”مغرورة ومتكبرة“.

ولم تتجاهل إليسا هذه الانتقادات، بل قامت بالرد عليها من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: حيث كتبت: ”مرارا وتكرارا لجميع الحاقدين، موتوا بغيظكم“.

وأضافت الفنانة اللبنانية: ”أفضل الحفلات الموسيقية على الإطلاق، سعيدة بغض النظر عما تقولونه، ولكل محبي، أحبكم أكثر مما تتخيلون“.