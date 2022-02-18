"عايز تعرف" لمروة ناجى تتخطى المليون مشاهدة وتحصد ردود أفعال إيجابية

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القاهرة - سامية سيد - ردود أفعال إيجابية وإشادات نالتها أغنية عيد الحب "عايز تعرف" للنجمة مروة ناجى، حيث تخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة عبر عدة منصات على السوشيال ميديا.

"عايز تعرف" طرحت فى عيد الحب وهى من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد محمدى وتوزيع محمد شفيق وإخراج أحمد أسامة، وكانت الأغنية الأولى لمروة ناجى التى ترتدى فيها فستان زفافها الحقيقى والتى ظهر فيها زوجها محمد البطران لأول مرة أيضا .

آخر حفلات المطربة مروة ناجي كانت بموسم الرياض بالسعودية، حيث قدمت ثلاث حفلات غنت فيها باقة من أجمل أغانيها وأشاد الجمهور السعودى بصوتها وأدائها الصادق المعبر المشبع بالأحاسيس.



مروة ناجي في اغنية عايز تعرف تتخطي المليون

أما آخر أعمالها فكانت كليب بعنوان "خصومات هايلة"، من كلمات محمود عادل كلازا، وألحان كريم نيازى، وتوزيع عمرو الخضرى، والكليب من إخراج محمد عواد.

مروة ناجى من مطربات الأوبرا، التي تربت علي الطرب الأصيل وقدمت الكثير من الحفلات الناجحة ، كما أن لها مواهب أخرى في مجال التمثيل فقد شاركت في بطولة مسلسل "تفاحة آدم" في دور فاطمة أمام النجم خالد الصاوي ، كما شاركت في مسلسل "أهو ده اللي صار" مع المخرج حاتم على، كما شاركت في مسرحية "وبحلم يا مصر" أمام على الحجار، كما قدمت بطولة مسرحية "المظ وسى عبده" على مسرح البالون وفي الإسكندرية.