شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم عمرو سعد فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الحادية عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الحادية عشر، والتى تقام فى الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، النجم عمرو سعد عن أعماله الفنية، حيث يأتى عمرو من لبنان من أجل تكريمه والعودة مباشرة لتصوير مسلسل "توبة"، الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، وهو من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى، ويشارك فى بطولته كل من ماجد المصرى، أحمد بدير، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، كريم عفيفى.

وأعلن مؤخرا مدير المركز الإعلامى جمال عبد الناصر عن لجنة تحكيم وأفلام مسابقة الدياسبورا، وتضم: المخرج رشيد مشهراوى من فلسطين، والمنتجة درة بوشوشة من تونس، والممثل أحمد مجدى من مصر، ويتنافس 9 أفلام فى مسابقة الدياسبورا هي: "طفل شخص آخر" إخراج باتريشيا كويندى من فرنسا، و"كل الليالي" إخراج لطيفة سعيد من "تونس - فرنسا"، و"إمبراطورية الصمت" إخراج تييرى ميشل من فرنسا، و"برنس" إخراج ليزا بيرويرث من ألمانيا، و"صوت زهور قصب السكر" إخراج نيكولا سرى من فرنسا، و"بعيدا بقدر ما استطيع السير" إخراج ستيفان ارسينجيفيك من صربيا- فرنسا، و"غد مشرق" وإخراج ياسين قنيا من فرنسا، و"ملوك الرومبا" إخراج آلان برين من الولايات المتحدة- بيرو، و"صلوات دلفين" إخراج روزين مباكام من كاميرون.

ويقيم المهرجان برنامجا خاصا لتنمية الجمهور المحلى ودعم المواهب بصعيد مصر، حيث يقدم 8 ورش فنية، وهي: "الإخراج السينمائي" يقدمها أحمد رشوان، و"سينما الأطفال" تقديم شويكار خليفة، و"إعداد الممثل" يقدمها الأسعد الجاموسى، و"الأفيش السينمائى قديم فى جديد" تقدمها زينب صبحى، و"تصنيع مراكب تراثية" تقديم سعيد الباجورى، و"ورشة حكى مسرحى للسيدات" تقديم إيمان شاهين، و"مسابقة رسم جداريات" تقديم د.أحمد حمدى، وورشة "رسم أطفال" تقديم وائل نور، كما ينظم المهرجان، 3 معارض فنية، هي: معرض فوتوغرافيا (توت عنخ آمون)، ومعرض الفنانين التشكيليين من الجنوب، ومعرض أفيشات المكرمين فى المهرجان.