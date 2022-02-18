شكرا لقرائتكم خبر عن شام الذهبى فى رسالة غزل لوالدتها أصالة: أنتِ الحياة يا سلطانة المحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما تحرص شام الذهبى ابنة المطربة أصالة نصرى على الاحتفاء بوالدتها واعتبارها قدوتها وأيقونة بالنسبة لها، مثلما تعكس الرسائل التى ترسلها لها عبر حسابها على إنستجرام، وهو الأمر الذى يتكرر من آن لآخر سواء عبر صورهما معاً، أو بكلماتها التى تعكس ذلك، وآخرها رسالتها الأخيرة التى وصفتها فيها على إنستجرام بأنها أمها وابنتها ورفيقة دربها.

وكتبت شام الذهبى فى تعليقها على صورة نشرتها لوالدتها على إنستجرام "أنت الروح والقلب والدنيا كلها.. أمى وبنتى ورفيقة دربى الله ما يحرمنى من هالجمال ولا هالروح اللى بتعطينى الحياة.. أنت الحياة، يا سلطانة المحبة".



شام الذهبى على انستجرام

يأتى هذا فيما سبق وكشفت شام الذهبى، ابنة أصالة، عن موعد زواجها من خطيبها أحمد هلال خلال استضافتها فى برنامج "معكم منى الشاذلى"، مؤكدة أنه سيكون في 2022.

وسألتها منى الشاذلى عن سر جمالها هل هو الحب لترد عليها شام "أكيد ربنا رزقنى بحد الله يحميه"، وظهر أحمد هلال خطيب شام فى الحلقة ليكشف عن سبب حبه لشام قائلا: "اللي عنده القلب مش محتاج تفكير هي ملاك متحرك، كنا أصدقاء منذ فترة وهناك كثير من الأمور المشتركة بيننا".



اصالة

وفى رسالة أخرى مشابهة، وجهت شام الذهبى، ابنة الفنانة السورية اصالة نصرى – في وقت سابق من شهر يناير الماضى - رسالة محبة ورومانسية لوالدتها المطربة الكبيرة، مؤكدة من خلالها أن والدتها هى الحياة وكل شيء لها فى هذه الدنيا، داعية الله أن يحفظها من كل سوء وأن يجعلهما سندا لبعضهن طوال العمر.

ونشرت شام، صورة لها مع والدتها أصالة، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "انت الحياة، انت كل شيء، الله يحفظك ويخلينا سند لبعض العمر كله".