شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تطرح أحدث أغانيها "خيرة" باللهجة الخليجية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة كارمن سليمان أحدث أغانيها باللهجة الخليجية على موقع يوتيوب والتى تحمل اسم "خيرة" من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ وألحان عبد القادر الأحمد وتوزيع مكس وماستر محمد عصمت، وإنتاج زوجها المطرب والملحن مصطفى جاد.

طرحت مؤخرا المطربة كارمن سليمان والمطرب المغربى زهير البهاوى، فيديو كليب الديو الغنائى باللهجة المغربية، الذى يجمعهما سويًا بعنوان "حبك أنت"، عبر موقع يوتيوب، وهى من كلمات محمد المغربى، ألحان مهدى مزين، توزيع بلال أفريكانو، إخرام أمير الروانى، وتم تصويرها فى مدينة تطوان بالمغرب.

وتقول كلمات الأغنية:

لك حبك انت أجمل حاجة فى حياتى

كلمة تحلى وقاتى وحدك انت

قدامك ساكتة مالقيت مانقول أنا

طايرة وفرحانة بحبك إنت

إنت اللى عشقتو حبيبي

وقلبى سرقتو حبيبي

يا حبيبى Te amo tanto (Spanish)

لك حبك إنت أجمل حاجة فحياتي

كلمة تحلى وقاتى وحدك إنت

كلشى فيك أنا عاجبنى ومجننى

ديما كتسولنى عينى عليك

من شوقى ليك يا الغالى

غيرك ما يحلالى

بزاف نبغيك

وتزوجت المطربة كارمن سليمان من الملحن والمطرب مصطفى جاد بعد قصة حب قوية كشف عنها الأخير فى أكثر من لقاء صحفى وتليفزيوني، حيث أوضح أنه يكبر كارمن بـ10 سنوات، وأنه وقع فى حبها من النظرة الأولى وقال بينه وبين نفسه: "هى دى مراتي" بعد أن قابلها بأحد الاستديوهات، وحاول إقناعها بالارتباط به ونجح فى ذلك بعد 8 شهور كان يرسل إليها الزهور باستمرار ويؤكد على حبه الشديد لها.