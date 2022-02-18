شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح العرب يكرم نجوم الفن فى دورة النجم محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مسرح مكتبة مصر الجديدة، اليوم، فى الساعة الخامسة تُكرم فرقة مسرح العرب فى ليلة الوفاء لنجوم الفن عددا من نجوم الفن الحاليين والراحلين فى دورة تحمل اسم النجم الكبير محمد صبحى، ومن المكرمين عبد البديع العربى وتتسلم التكريم ابنته الكاتبة ألفت العربى، كما يكرم الفنان الكبير الراحل عادل خيرى وتتسلم تكريمه ابنته المخرجة عطية عادل خيرى، كما يكرم المهرجان الكاتبة صفاء البيلى والفنانة هالة أنور والفنان محمد عبد الواحد ووالدة النجم آسر ياسين السيدة منى الدغيدى، كما يكرم المخرج والكاتب الصحفى بجريدة الخليج 365 جمال عبد الناصر.



مسرحية مقبرة رمسيس

مسرح العرب فرقة مسرحية شبابية تقدم عروضا مسرحية أصيلة تعود بنا لزمن الفن الجميل، وسيسبق التكريمات عرض مسرحية " مقبرة رمسيس " تأليف وإخراج الفنان ياسين رياض والتي تتناول فكرة النفاق وتتدور أحداثها في الفترة ما بين 1970 الي 1980 حيث يعيش بطل القصة "رمسيس" في حارة عرابي ونري من خلال تلك الحارة نماذج مختلفة من الشخصيات تتفرج بينها مواقف كوميدية متعددة بعد اعلان " رمسيس " عن وجود مقبرة فرعونية في منزله ويتضح في النهاية انها كانت حيلة منه لمعرفة من يحبه ومن يكرهه ومن ينافقه .

فرقة مسرح العرب بقيادة الفنان الشاب ياسين رياض قدمت من قبل عدة مسرحيات منها : (لعلكم تتذكرون ، قطايف افندي ، قطايف افندي 2، أيوب في زمن الضياع ، حسن ونميمة ، ديوك الحاج نعمان ) ومع كل عرض كانت الفرقة تكرم شخصيات فنية ممن كان ومازال لهم تأثير كبير بفنهم وتحمل الاحتفاليات أسمائهم وكان منهم الفنان الراحل حسين رياض ، والفنان الكبير الراحل محمود المليجي ، والفنان الكبير الراحل محمد السبع والنجم القدير رشوان توفيق والفنان الراحل الكبير توفيق الدقن ، والفنان الراحل الكبير حسن البارودي ).