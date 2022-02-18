شكرا لقرائتكم خبر عن رفع فيلم "لعبة شيطان" من السينمات بعد 3 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت دور العرض السينمائية فيلم "لعبة شيطان" بطولة باسم سمرة، بعد 3 أسابيع عرض، بعد تحقيق 110 آلاف جنيه، إذ انطلق فى السينمات يوم 26 يناير الماضى.

فيلم "لعبة شيطان" بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مى القاضى، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلا فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

يذكر أن آخر أفلام باسم سمرة "صندوق الدنيا" وشارك فى بطولته رانيا يوسف وخالد الصاوى وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي وإخراج عماد البهات وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع فى كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح أو الفشل، وطرح فى فبراير من عام 2020.

ويعرض حالياً فى السينمات أفلام "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد ودينا الشربينى، و"الجريمة" بطولة أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى وإخراج شريف عرفة، و"من أجل زيكو" بطولة منة شلبى وكريم محمود عبد العزيز وإخراج بيتر ميمى، و"ماما حامل" بطولة بشرى وإخراج أحمد نور، "11:11" بطولة اياد نصار وغادة عادل وإخراج كريم أبو زيد.

إضافة إلى أفلام "تماسيح النيل" بطولة مصطفى خاطر وخالد الصاوى وحمدى الميرغنى وهنادى مهنى وإخراج سامح عبد العزيز "قمر 14" بطولة غادة عادل وخالد النبوى وشيرين رضا وأحمد الفيشاوى وإخراج هادى الباجورى، و"الكاهن" بطولة اياد نصار ودرة وإخراج عثمان أبو لبن، وعدد آخر من الأفلام.