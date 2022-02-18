رمضان 2022.. إصابة بالجبهة وحجاب.. روبي ومي عمر بكواليس "رانيا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة مي عمر بصحبة الفنانة روبي في كواليس تصوير مسلسلهما الدرامي الجديد "رانيا وسكينة".

ونشرت مي، صورتين من الكواليس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أشيك أاتنين في مصر.. رانيا وسكينة.. رمضان ٢٠٢٢ إن شاء الله"، وتظهر مي وروبي بملابس شعبية بسيطة، وارتدتا الحجاب، ووضعت الأخيرة لاصق طبي على جبهتها.

بينما تجسد روبي، دور "سكينة" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب "روبي" على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل"رانيا وسكينة" بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.