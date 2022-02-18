تعرف على أفلام القسم الرسمي خارج المسابقة في "الأقصر للسينما الأفريقية 11"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن القائمون على مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن اختيار 6 أفلام لعرضها في القسم الرسمي خارج المسابقة، وذلك ضمن فعاليات دورته الحادية عشرة، التي من المقرر انطلاقها في 4 مارس المُقبل.

وتضم قائمة الأفلام: فيلم "Tourouni les teresses" للمخرج Soungalo Nimi من بوركينا فاسو، وفيلم "ابنتي" للمخرج مازن لطفي من مصر، والفيلم السوداني "طوبي لهن" ، وفيلم "Nile Crocodile" للمخرج نبيل الشاذلي من مصر، وفيلم " Stain " من أوغندا، وفيلم "Kony: Order from Above" للمخرج T. Steve Ayeny من أوغندا.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كان قد أعلن تفاصيل دورته الجديدة في مؤتمر صحفي بحضور الممثل محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والنجم حسين فهمي أحد مكرمي الدورة الـ 11 التي يكرم فيها أيضا النجم المصري عمرو سعد والمخرج التونسي فريد بوغدير والمخرجة أبولين تراوري والفنانة الجزائرية بيونه.

والدورة الجديدة مهداة لروح النجوم الكبار هدي سلطان ومحمود مرسي والمغربي محمد إسماعيل وتحمل اسم المخرج الراحل جبريل مامبيتي، ويتنافس فيها 45 فيلما في أربع مسابقات من 35 دولة، وتضم لجان التحكيم صناع السينما من مختلف التخصصات والبلدان ومنهم النجم جيمي جان لوي والمخرج رشيد مشهراوي والمنتجة درة بوشوشة والفنانة غالية بن علي والمخرج موسى توريه والفنان أحمد مجدي وآخرين.