من شخصيات "نتفليكس".. هند صبري تختار هذا الرجل للارتباط بعلا عبدالصبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اختارت الفنانة هند صبري من شخصيات عالم نتفليكس، شخصية إميلي من مسلسل "إميلي في باريس" لتكون صديقة علا عبدالصبور بطلة مسلسلها الأخير "البحث عن علا" الذي تم طرح حلقاته الستة مؤخرًا على المنصة العالمية.

وردًا على سؤال افتراضي في فيديو شاركته مع جمهورها على "انستجرام"، عن الشخص الذي يصلح للارتباط بعلا من عالم نتفليكس، قالت "البروفيسور، أصل هو شكله أكاديمي جدا وذكي بس ممكن يعلمها حاجات كتير هتبقى مبهورة بيه".

وأشارت هند إلى أنها اكتشفت عن طريق نتفليكس الدراما الإسبانية، موضحة "بيكتبوا حلو وشبهنا فيهم جزء شرقي"، وأشارت إلى أن أكثر ممثل يبهرها هو النجم العالمي دانيال داي لويس، لافتة إلى أن كل دور قدمه يستحق عليه أوسكار، كما تحترم فيه حبه أن يبقى أمام الكاميرا كممثل لكنه بعيد عن حياة النجومية، ولم يسمع أحد شيئا عن حياته الشخصية، ووصفته بالمثقف.

"البحث عن علا" تأليف غادة عادل ومها الوزير، بطولة هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، ندا موسى، محمود الليثي، إخراج هادي الباجوري.