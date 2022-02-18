رمضان 2022.. أحمد التهامي: "بيت الشدة" عمل مهم.. وأجسد دور إرهابي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان أحمد التهامي، عن تجربته الدرامية الجديدة بمسلسل "بيت الشدة"، الذي انطلق تصوير أولى مشاهده مؤخرا بالحي الشعبي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال التهامي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أجسد بالعمل شخصية مختلفة وجديدة عليا، وهو دور إرهابي وأول مرة بعمل ده في الدراما، وشخصية قيادية في جماعة إرهابية وتكفيرية، وهو رجل دخيل على الحارة وليس من سكانها، ودور مركب ومعقد وهيكون من أصعب الأدوار اللي قدمتها بالدراما، وإن شاء الله هيكون مفاجأة للجمهور في رمضان".

وتابع: "بيت الشدة.. مسلسل مهم في الدراما ومختلف، بيرجعنا للحارة بتاعت زمان، والعلاقات الإنسانية اللي جوه الحارة اللي افتقدناها في الدراما، والواحد فينا وهو صغير في الإبتدائي كان بيروح البيت عشان يتفرج على (حسن أرابيسك)، و(المال والبنون) و(ليالي الحلمية)، والمسلسلات دي مهمة في الدراما بتاعتنا من خلال العادات والتقاليد بتاعتنا، وبنرجعلها من خلال مسلسل بيت الشدة".

وأوضح: "المؤلف ناجي عبدالله.. كاتب مسلسل بخطوط إنسانية حلوة ما بين سكان الحارة، ومبسوط بأبطال المسلسل لأنهم كلهم صحابي وحبايبي وبحبهم كلهم، والأستاذ وسام المدني لما عرض عليا الدور لقيته دور جديد ومختلف تماما عليا، فوافقت على طول".

يخوض بطولة مسلسل"بيت الشدة" النجمين وفاء عامر وأحمد وفيق، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2022.

ويشاركهما البطولة النجوم: إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، وعدد من الفنانين، ومنتج فني عوض ماهر، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.