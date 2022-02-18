مسلسلات رمضان 2022.. محسن منصور: أنا رجل كفيف في مسلسل "بيت الشدة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان محسن منصور، عن تجربته الجديدة بمسلسل "بيت الشدة"، الذي انطلق تصوير أولى مشاهده مؤخرا بالحي الشعبي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال محسن، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يجسد بالعمل شخصية مختلفة تماما عن تجاربه السابقة، حيث يقدم شخصية الشيخ عبدالقادر وهو رجل كفيف.

وتابع، أنه سعيد بالمشاركة في المسلسل بجانب عدد كبير من النجوم، والتعاون مع المنتج المحترم والخلوق تامر الدسوقي، والمنتج الفني عوض ماهر، وأيضا المخرج وسام المدني الذي له تجربة سابقة مهمة في السينما وهي (خان تيولا)، مضيفا "وإن شاء الله نعمل حاجة كويسة تعجب الناس، ومعانا مجموعة مهمة أوي من النجوم أحمد وفيق ووفاء عامر وإيهاب فهمي وصبري عبدالمنعم وأحمد التهامي، ومدحت تيخا، وأنا، ومها أحمد، وربنا يكتب لنا الخير ونعمل حاجة كويسة بإذنك يا رب تليق بجمهور الدراما".

وعما جذبه للموافقة على المسلسل، فقال: "الورق الجيد والمتميز اللي مكتوب بيه المسلسل، وده اللي شدني للموافقة، بجانب وجود مخرج مبدع قادر على توظيف الورق بشكل صحيح مع أبطال العمل، وأمين على هذه التجربة والممثلين، وأنا واثق جدا في الأستاذ وسام المدني، إننا هنطلع حاجة مختلفة وتجربة رائعة إن شاء الله".

يخوض بطولة مسلسل"بيت الشدة" النجمين وفاء عامر وأحمد وفيق، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2022.

ويشاركهما البطولة النجوم: إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، وعدد من الفنانين، ومنتج فني عوض ماهر، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.