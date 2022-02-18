تعرف على الفائزين بجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ72

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مهرجان برلين السينمائي الدولي عن الفائزين في دورته الثانية والسبعين، والتي انطلقت فعالياتها قبل أيام، وحصل على جائزته الرئيسية "الدب الذهبي" فيلم المخرجة الإسبانية كاترلا سيمون "ألكاراس"، بعد منافسة بين 18 فيلما.

وبحسب موقع "دويتشه فيله عربية"، جاءت النتائج على النحو التالي:

- حصلت الممثلة الألمانية من أصل تركي ملتم كابتان، على جائزة الدب الفضي عن دورها في فيلم "رابي كورناز ضد جورج دبليو بوش".

- وفازت كاتبة سيناريو الفيلم، ليلى شتيلر، جائزة الدب الفضي.

- أما جائزة الدب الفضي لأحسن إخراج فكانت من نصيب المخرجة الفرنسية كلير دينيس عن فيلمها "أفيك آمور إيه اشارنمون".

- وذهبت جائزة لجنة التحكيم الكبرى لقصة "فيلم الروائية" للمخرج الكوري الجنوبي هونج سانج-سو.

مهرجان برلين السينمائي الدولي برئاسة المخرج إم نايت شيامالان، عرض 18 فيلما ضمن المسابقة الرسمية، وفتح أبوابه للجمهور ولكن مع الالتزام بتعليمات صارمة، إذ تم قصر الحضور على خمسين بالمئة من سعة دور العرض والمسارح وعلى الملقحين ضد كورونا أو المتعافين من الفيروس فقط.