يُعرض في رمضان.. المخرج وسام المدني: "بيت الشدة" يتناول أجواء افتقدناها بالدراما (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث المخرج وسام المدني، عن تجربته الإخراجية بمسلسل "بيت الشدة" التي انطلق تصوير أولى مشاهده مؤخرا بالحي الشعبي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال المدني، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "العمل يشارك فيه نجوم عديدة بالدراما المصرية، وعاملين فيه تركيبة جديدة على الدراما بشكل عام، وهي حدوتة وتجربة مختلفة، ويتناول أجواء مصرية افتقدناها في الدراما خلال الفترة الأخيرة، وإن شاء الله يبقى عمل لطيف ويستمتع به الجمهور في رمضان، لأنه فعلا مسلسل مهم في الدراما".

وعن تعاونه الثاني مع الفنانة وفاء عامر، فقال: "متعاونة جدا بشكل كبير، وبشكل شخصي بتساعدني في حاجات كتير أوي، وفيه كيميا بينا وفاهماني، ودورها بالمسلسل مختلف عن اللي قدمته قبل كدة، وموضوع مختلف بالنسبة لها، وأتمنى النجاح لينا في هذه التجربة الشيقة المليئة بالنجوم".

يخوض بطولة مسلسل"بيت الشدة" النجمين وفاء عامر وأحمد وفيق، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2022.

ويشاركهما البطولة النجوم: إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، وعدد من الفنانين، ومنتج فني عوض ماهر، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.