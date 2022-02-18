طقوس هند صبري لمشاهدة "نتفليكس".. ينسون بالعسل وشوربة عدس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة هند صبري، إن لديها طقوس خاصة تتبعها عند مشاهدة الأعمال المعروضة على منصة نتفليكس العالمية، والتي بدأت مؤخرًا عرض حلقات مسلسلها "البحث عن علا" إخراج هادي الباجوري.

وأضافت في فيديو نشرته على حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام": "طقوسي المفضلة في الشتا: بطانيتي ونتفليكس مع المج (ينسون بالعسل) وشوربة عدس".

وأكدت أن العمل الذي ينجح في جذب انتباهها تحرص على مشاهدة كل حلقاته مرة واحدة، وهذا ما حدث مع مسلسل "behind her eyes": "معرفتش أنام إلا لما خلصت الحلقات مع أنها تقيلة ومعقدة".

"البحث عن علا" تأليف غادة عبدالعال ومها الوزير، بطولة هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، ندا موسى، محمود الليثي، إخراج هادي الباجوري، وفيه نشاهد رحلة علا عبد الصبور بعد مرور 10 أعوام أو أكثر من زواجها، بعدما كانت تبحث عن عريس في "عايزة اتجوز"، لنرى كيف اختلفت حياتها، وما الذي ستواجهه بعد انفصالها.